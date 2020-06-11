"Арсенал" определился с размером предложения по Упамекано
"Арсенал" готов сделать предложение "РБ Лейпцигу" по трансферу защитника Дайота Упамекано.
Как сообщает Bild, "канониры" готовы выложить за 21-летнего француза 60 миллионов евро. Напомним, что в услугах игрока также заинтересованы "Бавария", "Барселона", "Милан" и "Реал".
Контракт Упамекано с клубом истекает следующим летом. В этом сезоне он провел 33 матча и отметился одной голевой передачей.
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|О
|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
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|18