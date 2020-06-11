"Арсенал" определился с размером предложения по Упамекано

"Арсенал" готов сделать предложение "РБ Лейпцигу" по трансферу защитника Дайота Упамекано.

Как сообщает Bild, "канониры" готовы выложить за 21-летнего француза 60 миллионов евро. Напомним, что в услугах игрока также заинтересованы "Бавария", "Барселона", "Милан" и "Реал".

Контракт Упамекано с клубом истекает следующим летом. В этом сезоне он провел 33 матча и отметился одной голевой передачей.

Читайте также: "Арсенал" готовит предложение по хавбеку "Фейеноорда". | http://soccernews.ru