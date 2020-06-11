"Арсенал" определился с размером предложения по Упамекано

Теги дайот упамеканоарсенал лондонрб лейпцигтрансферы

"Арсенал" определился с размером предложения по Упамекано

"Арсенал" готов сделать предложение "РБ Лейпцигу" по трансферу защитника Дайота Упамекано.

Как сообщает Bild, "канониры" готовы выложить за 21-летнего француза 60 миллионов евро. Напомним, что в услугах игрока также заинтересованы "Бавария", "Барселона", "Милан" и "Реал".

Контракт Упамекано с клубом истекает следующим летом. В этом сезоне он провел 33 матча и отметился одной голевой передачей.

Читайте также: "Арсенал" готовит предложение по хавбеку "Фейеноорда". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ла Лига вернулась! "Севилья" в дерби обыграла "Бетис"

Ла Лига вернулась! "Севилья" в дерби обыграла "Бетис"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов