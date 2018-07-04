"Арсенал" определился с размером своего предложения по Андре Гомешу

Лондонский "Арсенал" определился с размером своего предложения по полузащитнику каталонской "Барселоны" Андре Гомешу.

Так, по сведениям The Independent, "канониры" планируют выделить на подписание 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" порядка 30-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Гомеш сделал 1 результативную передачу в 39 матчах за "Барселону".