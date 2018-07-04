"Арсенал" определился с размером своего предложения по Андре Гомешу

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"Арсенал" определился с размером своего предложения по Андре ГомешуЛондонский "Арсенал" определился с размером своего предложения по полузащитнику каталонской "Барселоны" Андре Гомешу.

Так, по сведениям The Independent, "канониры" планируют выделить на подписание 24-летнего хавбека "сине-гранатовых" порядка 30-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Гомеш сделал 1 результативную передачу в 39 матчах за "Барселону".

Напомним, на трансфере Гомеша настаивает Эмери. | soccernews.ru

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