"Арсенал" определился с размером своего предложения по Бензема

Лондонский "Арсенал" определился с размером своего предложения по форварду мадридского "Реала" Кариму Бензема.

Как информирует испанская пресса, летом следующего года "канониры" будут готовы предпринять попытки подписать 30-летнего форварда "сливочных", однако заплатить за него они планируют не более 40 миллионов евро.

Напомним, ПСЖ заинтересован в обмене игроками с "Арсеналом". | soccernews.ru