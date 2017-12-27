"Арсенал" определился с размером своего предложения по Бензема

Теги карим бенземаарсенал лондонреал мадрид

"Арсенал" определился с размером своего предложения по БенземаЛондонский "Арсенал" определился с размером своего предложения по форварду мадридского "Реала" Кариму Бензема.

Как информирует испанская пресса, летом следующего года "канониры" будут готовы предпринять попытки подписать 30-летнего форварда "сливочных", однако заплатить за него они планируют не более 40 миллионов евро.

Напомним, ПСЖ заинтересован в обмене игроками с "Арсеналом". | soccernews.ru

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