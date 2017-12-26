"Арсенал" определился с размером своего предложения по Дракслеру

Лондонский "Арсенал" определился с размером своего предложения по вингеру французского ПСЖ Юлиану Дракслеру.

Как информирует The Sun, в зимнее трансферное окно "канониры" будут готовы заплатить за 24-летнего немца 35 миллионов евро. При этом к вопросу подписания игрока парижан "Арсенал" будет готов, если в январе клуб покинет Алексис Санчес.

В нынешнем сезоне Дракслер забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач в 23 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ назвал свою цену на Дракслера. | soccernews.ru