"Арсенал" определился с размером своего предложения по Дракслеру

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"Арсенал" определился с размером своего предложения по ДракслеруЛондонский "Арсенал" определился с размером своего предложения по вингеру французского ПСЖ Юлиану Дракслеру.

Как информирует The Sun,  в зимнее трансферное окно "канониры" будут готовы заплатить за 24-летнего немца 35 миллионов евро. При этом к вопросу подписания игрока парижан "Арсенал" будет готов, если в январе клуб покинет Алексис Санчес.

В нынешнем сезоне Дракслер забил 3 мяча и сделал 5 результативных передач в 23 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ назвал свою цену на Дракслера. | soccernews.ru

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