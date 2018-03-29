"Арсенал" определился с размером своего предложения по Усману Дембеле

Лондонский "Арсенал" определился с размером своего предложения по вингеру каталонской "Барселоны" Усману Дембеле.

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом "канониры" планируют сделать предложение по 20-летнему игроку "сине-гранатовых" в размере 60-ти миллионов евро.

Учитывая, что только год назад каталонский гранд заплатил за 110 миллионов евро дортмундской "Боруссии", вряд ли он ответит согласием на такое предложение из Англии.

Напомним, видеть Дембеле в "Арсенале" хочет Обамеянг. | soccernews.ru