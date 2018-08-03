"Арсенал" определился с трансферной стоимостью Мустафи

Лондонский "Арсенал" определился с трансферной стоимостью своего защитника Шкодрана Мустафи, информирует Mirror.

По сведениям источника, новоиспеченный главный тренер "канониров" Унаи Эмери в новом сезоне не рассчитывает на 26-летнего бека. Поэтому, если по немцу поступит предложение в размере не менее 25-ти миллионов евро, клуб будет готов с ним расстаться.

В прошлом сезоне Мустафи забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за "Арсенал".

Напомним, отец Обамеянга своим фото в инстаграм подогрел слухи о возможном переходе Усмана Дембеле в "Арсенал". | soccernews.ru