"Арсенал" определился с трансферной стоимостью Мустафи

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"Арсенал" определился с трансферной стоимостью МустафиЛондонский "Арсенал" определился с трансферной стоимостью своего защитника Шкодрана Мустафи, информирует Mirror.

По сведениям источника, новоиспеченный главный тренер "канониров" Унаи Эмери в новом сезоне не рассчитывает на 26-летнего бека. Поэтому, если по немцу поступит предложение в размере не менее 25-ти миллионов евро, клуб будет готов с ним расстаться.

 В прошлом сезоне Мустафи забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за "Арсенал".

Напомним,  отец Обамеянга своим фото в инстаграм подогрел слухи о возможном переходе Усмана Дембеле в "Арсенал". | soccernews.ru

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