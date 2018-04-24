"Арсенал" определился с трансферным бюджетом на лето

Теги арсенал лондон

"Арсенал" определился с трансферным бюджетом на лето

Лондонский "Арсенал" определился с трансферным бюджетом на ближайшее лето, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство "канониров" готово выделить на покупку новых футболистов около 57 миллионов евро. Кроме того, новый главный тренер команды сможет использовать на усиление деньги, вырученные от продажи ненужных игроков.

Не пропустите: Парлор назвал тренера, который способен заменить Венгера в "Арсенале". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сборная свободных агентов лета 2018

Сборная свободных агентов лета 2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов