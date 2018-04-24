"Арсенал" определился с трансферным бюджетом на лето

Лондонский "Арсенал" определился с трансферным бюджетом на ближайшее лето, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство "канониров" готово выделить на покупку новых футболистов около 57 миллионов евро. Кроме того, новый главный тренер команды сможет использовать на усиление деньги, вырученные от продажи ненужных игроков.

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