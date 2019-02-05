"Арсенал" определился с трансферным бюджетом на лето

Руководство лондонского "Арсенала" определилось с трансферным бюджетом на лето 2019 года, сообщает The Sun.

По сведениям издания, главный тренер "канониров" Унаи Эмери сможет потратить на усиление состава всего 45 миллионов евро.

Впрочем, эта сумма ещё может увеличиться в том случае, если столичная команда по итогам сезона попадёт в Лигу Чемпионов.

По итогам 25 туров "Арсенал" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 47 очков. Однако отставание от идущего четвёртым "Челси" составляет всего три пункта.

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