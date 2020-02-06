"Арсенал" определился с трансферными планами на лето 2020 года

Теги арсенал лондонпьер-эмерик обамеянгтрансферы

"Арсенал" определился с трансферными планами на лето 2020 года

СМИ узнали, какие позиции намерен усилить лондонский "Арсенал" во время летнего трансферного окна.

По информации Daily Mail, "канониры" рассчитывают купить не менее трёх футболистов - центрального защитника, хавбека box-to-box и креативного игрока в среднюю линию.

Также сообщается, что в планах клуба оформить все сделки до старта Евро-2020, чтобы не переплачивать за потенциальных новичков после континентального первенства.

Кроме того, не исключено, что "Арсеналу" придётся искать нового форварда, поскольку Пьер-Эмерик Обамеянг по-прежнему думает о смене команды.

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