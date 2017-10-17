"Арсенал" определился с возможной заменой Санчесу

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"Арсенал" определился с возможной заменой СанчесуЛондонский "Арсенал" определился с возможной заменой своему ведущему бомбардиру Алексису Санчесу, информирует The Sun.

По сведениям издания, "канониры" заинтересовались форвардом итальянского "Милана" Андре Силвой. В "Арсенале" рассчитывают, что в случае неудачного сезона "россонери" будут готовы отпустить своего 21-летнего нападающего уже следующим летом.

В нынешнем сезоне Силва забил 6 мячей и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за "Милан".

Напомним, "Арсенал" объявил цену на Озила. | soccernews.ru

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