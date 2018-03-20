"Арсенал" определился с заменой для Чеха

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"Арсенал" определился с заменой для Чеха

Вратарь "Байера" Бернд Лено попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает Daily Star, клуб рассматривает 26-летнего голкипера, как замену для Петера Чеха. Ориентировочная сумма трансфера составляет 28 миллионов евро.

Отметим, что соглашение Лено с "фармацевтами" действует до лета 2020 года.

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