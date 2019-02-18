"Арсенал" определился с заменой для Чеха
"Арсенал" занялся поиском нового вратаря на замену Петеру Чеху.
Как сообщает The Sun, "канониры" нацелились на голкипера "Бернли" и сборной Англии Ника Поупа. Трансферная стоимость вратаря оценивается в 11,5 миллиона евро.
Поуп в этом сезоне из-за повреждения потерял место в основе и принял участие всего в трех матчах.
Напомним, что 36-летний Чех завершит карьеру по окончании текущего сезона.
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|Команда
|М
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|1
|Манчестер Сити
|27
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|2
|Ливерпуль
|26
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|3
|Тоттенхэм
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|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11