"Арсенал" определился с заменой для Чеха

"Арсенал" занялся поиском нового вратаря на замену Петеру Чеху.

Как сообщает The Sun, "канониры" нацелились на голкипера "Бернли" и сборной Англии Ника Поупа. Трансферная стоимость вратаря оценивается в 11,5 миллиона евро.

Поуп в этом сезоне из-за повреждения потерял место в основе и принял участие всего в трех матчах.

Напомним, что 36-летний Чех завершит карьеру по окончании текущего сезона.

Читайте также: "Арсенал" определился с заменой для Озила. | http://soccernews.ru