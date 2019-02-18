"Арсенал" определился с заменой для Чеха

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"Арсенал" определился с заменой для Чеха

"Арсенал" занялся поиском нового вратаря на замену Петеру Чеху.

Как сообщает The Sun, "канониры" нацелились на голкипера "Бернли" и сборной Англии Ника Поупа. Трансферная стоимость вратаря оценивается в 11,5 миллиона евро.

Поуп в этом сезоне из-за повреждения потерял место в основе и принял участие всего в трех матчах.

Напомним, что 36-летний Чех завершит карьеру по окончании текущего сезона.

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