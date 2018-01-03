"Арсенал" определился с заменой для Озила

Лондонский "Арсенал" определился с возможной заменой для своего полузащитника Месута Озила, который, вероятнее всего, следующим летом покинет клуб в качестве свободного агента.

Как информирует Independent, альтернативой своему 29-летнему хавбеку "канониры" определили игрока немецкого "Хоффенхайма" Керима Демирбая, который в нынешнем сезоне отметился 2 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 22 играх за свой клуб.

Напомним, "Арсенал" назвал цену на Санчеса. | soccernews.ru