"Арсенал" определился с заменой для Озила

Теги арсенал лондонхоффенхаймкерим демирбаймесут озил

"Арсенал" определился с заменой для ОзилаЛондонский "Арсенал" определился с возможной заменой для своего полузащитника Месута Озила, который, вероятнее всего, следующим летом покинет клуб в качестве свободного агента.

Как информирует Independent, альтернативой своему 29-летнему хавбеку "канониры" определили игрока немецкого "Хоффенхайма" Керима Демирбая, который в нынешнем сезоне отметился 2 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 22 играх за свой клуб.

Напомним, "Арсенал" назвал цену на Санчеса. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов