"Арсенал" определился с заменой для Озила

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"Арсенал" определился с заменой для Озила

Лондонский "Арсенал" определился с заменой для полузащитника Месута Озила, который, скорее всего, покинет клуб летом 2019 года.

Как сообщает Calciomercato, "канониры" намерены купить хавбека "Байера" Кая Хавертца, на которого также претендуют "Реал" и "Барселона".

Трансферная стоимость 19-летнего немца оценивается в 65 миллионов евро.

Хавертц является воспитанником "Байера". В текущем сезоне он сыграл за "фармацевтов" 28 матчей, забил 11 голов и сделал 6 ассистов.

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