"Арсенал" определился с заменой для Озила
Лондонский "Арсенал" нацелился на полузащитника "Зальцбурга" Доминика Собослая, сообщает Express.
По сведениям издания, "канониры" хотят, чтобы 20-летний венгр заменил в составе Месута Озила.
Ранее клуб присматривал на эту роль Уссама Ауара из "Лиона", но хавбека "быков" будет легче заполучить, чем француза.
Собослай выступает за "Зальцбург" с января 2018 года, сыграл 71 матч, забил 22 гола и сделал 31 ассист. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЛАСК Линц
|22
|54
|2
|Зальцбург
|22
|48
|3
|Рапид Вена
|22
|40
|4
|Wolfsberger AC
|22
|38
|5
|Штурм Грац
|22
|32
|6
|Хартберг
|22
|29
|7
|Аустрия Вена
|22
|25
|8
|Райндорф Альтах
|22
|24
|9
|Адмира
|22
|19
|10
|Ваттенс
|22
|19
|11
|Маттерсбург
|22
|18
|12
|Ст. Пелтен
|22
|17