"Арсенал" определился с заменой для Озила

Лондонский "Арсенал" нацелился на полузащитника "Зальцбурга" Доминика Собослая, сообщает Express.

По сведениям издания, "канониры" хотят, чтобы 20-летний венгр заменил в составе Месута Озила.

Ранее клуб присматривал на эту роль Уссама Ауара из "Лиона", но хавбека "быков" будет легче заполучить, чем француза.

Собослай выступает за "Зальцбург" с января 2018 года, сыграл 71 матч, забил 22 гола и сделал 31 ассист. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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