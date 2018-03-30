"Арсенал" определился с заменой для Уилшера

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"Арсенал" определился с заменой для Уилшера

"Арсенал" определился с заменой для полузащитника Джека Уилшера, контракт которого с клубом истекает ближайшим летом.

Как сообщает The Telegraph, "канониры" хотят подписать хавбека "Шальке" Макса Майера, который по окончании сезона станет свободным агентам и может достаться лондонцам бесплатно.

Напомним, что также "Арсенал" готов побороться за Демирбая. | http://soccernews.ru

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