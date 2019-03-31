"Арсенал" определился с заменой Рэмзи
"Арсенал" намерен купить полузащитника "Эйбара" Хоана Хордана, передает Marca.
По данным источника, лондонский клуб намерен 24-летнем испанцем заменить хавбека Аарона Рэмзи, который в летнее трансферное окно перейдет в "Ювентус".
Отступные за Хордана составляют 15 миллионов евро. Трансферная стоимость - 10 миллионов евро. Соглашение игрока с испанским клубом действует до 30 июня 2020 года.
В нынешнем сезоне испанец участвовал в 30 матчах, отметившись 3 голами и 4 ассистами.
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|31
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|Вулверхэмптон
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|Лестер Сити
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