"Арсенал" определился с заменой Санчесу

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"Арсенал" определился с заменой СанчесуЛондонский "Арсенал" определился с заменой для своего ведущего форварда Алексиса Санчеса, информирует испанская пресса.

Так, "канониры" рассчитывают расстаться с чилийцем в зимнее трансферное окно, чтобы получить за него хоть какую-нибудь компенсацию. Поэтому уже в январе клуб может предпринять попытку подписать вингера французского ПСЖ Юлиана Дракслера, который стал для англичан приоритетным вариантом на замену своему 28-летнему нападающему.

Учитывая же, что парижане проявляют интерес к Санчесу, не исключен будет вариант, при котором клубы пойдут на обмен своими игроками.

Напомним, Уолкотт покинет "Арсенал". | soccernews.ru

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