"Арсенал" определился со стоимостью Бельерина

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин летом может покинуть клуб.

Как сообщает The Sun, "канониры" готовы расстаться с игроком, если за него предложат не менее 50 миллионов евро.

Напомним, что ранее в услугах Бельерина были заинтересованы "Барселона", "Реал" и "Ювентус".

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