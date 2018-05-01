"Арсенал" определился со стоимостью Бельерина

Теги арсенал лондонэктор бельерин

"Арсенал" определился со стоимостью Бельерина

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин летом может покинуть клуб.

Как сообщает The Sun, "канониры" готовы расстаться с игроком, если за него предложат не менее 50 миллионов евро.

Напомним, что ранее в услугах Бельерина были заинтересованы "Барселона", "Реал" и "Ювентус".

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