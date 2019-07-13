"Арсенал" определился со стоимостью Косиельни

Лондонский "Арсенал" готов продать этим летом центрального защитника Лорана Косиельни.

Как сообщает Evening Standard, "канониры" намерены выручить от продажи француза около 10 миллионов евро.

СМИ писали об интересе к 33-летнему футболисту со стороны "Милана", "Ренна" и дортмундской "Боруссии".

Контракт Косиельни с "Арсеналом" истекает через год. Ранее он отказался ехать с командой на предсезонный сбор, за что, скорее всего, будет оштрафован.

Не пропустите: "Тоттенхэм" претендует на трансферную цель "Арсенала". | http://soccernews.ru