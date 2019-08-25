"Арсенал" определился со стоимостью Мустафи

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"Арсенал" определился со стоимостью Мустафи

Куйтим Мустафи, отец и агент немецкого защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи заявил, что английский клуб требует за его сына слишком большую сумму. Лондонцы хотят получить за игрока 27 миллионов евро.

"Трансфер Шкодрана в другой клуб возможен. Но сумма трансфера должна быть адекватной для рынка", - приводит слова Мустафи-старшего Sky Sport Italia.

По некоторым данным, интерес к футболисту проявляют "Рома" и "Монако".

27-летний Мустафи выступает за "Арсенал" с 2016 года, провел за клуб 115 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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