"Арсенал" определился со стоимостью Озила

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"Арсенал" определился со стоимостью ОзилаЛондонский "Арсенал" определился с ценой, за которую он будет готов отпустить в зимнее трансферное окно своего ключевого полузащитника Месута Озила.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, за своего 29-летнего хавбека, который летом следующего года получит статус свободного агента, "канониры" желают получить не менее 20-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Озил забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 10 матчах за "Арсенал".

Напомним, "Шальке" готов вернуть Озила. | soccernews.ru

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