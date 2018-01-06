"Арсенал" определился со стоимостью Уолкотта

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"Арсенал" определился со стоимостью Уолкотта

Лондонский "Арсенал" определился со стоимостью вингера Тео Уолкотта, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "канониры" оценивают 28-летнего футболиста в 34 миллиона евро.

В этом сезоне Уолкотт сыграл за "Арсенал" 14 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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