"Арсенал" определился со звёздной альтернативой Месуту Озилу

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"Арсенал" определился со звёздной альтернативой Месуту Озилу

Лондонский "Арсенал" ищет новую "десятку", которая смогла бы полноценно заменить Месута Озила.

Напомним, что звёздный немец не входит в планы главного тренера "канониров" Унаи Эмери и, скорее всего, в ближайшее время покинет клуб.

Как сообщает Daily Mail, место Озила может занять полузащитник "Баварии" Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу".

По сведениям издания, мюнхенский гранд готов отдать 27-летнего колумбийца в полугодовую аренду за 3,4 миллиона евро.

Напомним, что у "Баварии" есть опция выкупа Хамеса за 42 миллиона евро, однако клуб пока не спешит активировать её.

Не пропустите: "Арсенал" предложил "Ювентусу" и "Интеру" купить Озила. | http://soccernews.ru

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