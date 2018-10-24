"Арсенал" опроверг уход Кононова в "Спартак"

Пресс-служба тульского "Арсенала" опровергла информацию, согласно которой главный тренер команды Олег Кононов договорился о переходе на работу в "Спартак".

"Никаких обращений от "Спартака" по поводу главного тренера нашей команды не приходило. Команда под руководством Олега Георгиевича готовится сейчас к матчу чемпионата России с "Оренбургом" в рабочем порядке" - сообщили представители "канониров".

Ранее утверждалось, что "Спартак" договорился с Кононовым о сотрудничестве до конца текущего сезона.

В понедельник утром "красно-белые" уволили Массимо Карреру. После отставки итальянца обязанности главного тренера исполняет Рауль Рианчо.

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