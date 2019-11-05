"Арсенал" опубликовал фото из раздевалки после победы над "Спартаком"

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"Арсенал" опубликовал фото из раздевалки после победы над "Спартаком"

Пресс-служба тульского "Арсенала" в официальном клубном инстаграме разместила фото с эмоциями футболистов после матча со "Спартаком".

Напомним, что "канониры" в гостях взяли верх над "красно-белыми" и поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛУЧШИЕ!!!

Публикация от ПФК АРСЕНАЛ ТУЛА (@pfcarsenaltula)

Стоит отметить, что "Арсенал" прервал свою семиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, а Доменико Тедеско потерпел первое поражение на посту главного тренера "Спартака".

Не пропустите: Тедеско прокомментировал поражение от "Арсенала". | http://soccernews.ru
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