"Арсенал" оштрафует Ивоби

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"Арсенал" оштрафует Ивоби

"Арсенал" в рамках внутреннего расследования получил подтверждение информации о том, что вингер Алекс Ивоби перед проигранным матчем Кубка Англии против "Ноттингем Форест" был на ночной вечеринке с наркотиками.

Как сообщает The Times, в связи со случившимся руководство "канониров" оштрафует 21-летнего нигерийца на половину месячной зарплаты. Кроме того, с футболистом проведёт воспитательную беседу главный тренер команды Арсен Венгер.

В этом сезоне Ивоби сыграл за "Арсенал" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи. | http://soccernews.ru

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