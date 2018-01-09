"Арсенал" оштрафует Ивоби

"Арсенал" в рамках внутреннего расследования получил подтверждение информации о том, что вингер Алекс Ивоби перед проигранным матчем Кубка Англии против "Ноттингем Форест" был на ночной вечеринке с наркотиками.

Как сообщает The Times, в связи со случившимся руководство "канониров" оштрафует 21-летнего нигерийца на половину месячной зарплаты. Кроме того, с футболистом проведёт воспитательную беседу главный тренер команды Арсен Венгер.

В этом сезоне Ивоби сыграл за "Арсенал" 18 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи. | http://soccernews.ru