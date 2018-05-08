"Арсенал" остановил свой выбор на двух кандидатах на замену Венгеру

Теги арсенал лондонарсен венгермассимилиано аллегримикель артета

"Арсенал" остановил свой выбор на двух кандидатах на замену ВенгеруЛондонский "Арсенал" остановил свой выбор на двух кандидатах на замену своему главному тренеру Арсену Венгеру, который покинет клуб по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям goal.com, следующим наставником команды руководство "канониров" видит Массимилиано Аллегри, ныне возглавляющего туринский "Ювентус", либо Микеля Артету, работающего в тренерском штабе "Манчестер Сити".

Напомним, ранее сообщалось, что "Арсенал" выбирает между двумя итальянскими тренерами. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" и "Реал" сразятся на "Рамон Санчес Писхуан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов