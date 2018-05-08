"Арсенал" остановил свой выбор на двух кандидатах на замену Венгеру

Лондонский "Арсенал" остановил свой выбор на двух кандидатах на замену своему главному тренеру Арсену Венгеру, который покинет клуб по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям goal.com, следующим наставником команды руководство "канониров" видит Массимилиано Аллегри, ныне возглавляющего туринский "Ювентус", либо Микеля Артету, работающего в тренерском штабе "Манчестер Сити".

Напомним, ранее сообщалось, что "Арсенал" выбирает между двумя итальянскими тренерами. | soccernews.ru