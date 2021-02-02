"Арсенал" отдал в аренду двух игроков

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"Арсенал" отдал в аренду двух игроков

Лондонский "Арсенал" в последний день зимнего трансферного окна покинули сразу два воспитанника.

На правах аренды до конца нынешнего сезона в другие команды ушли полузащитники Джо Уиллок и Энсли Мэйтленд-Найлз.

Уиллок ближайшие месяцы проведёт в "Ньюкасле", а Мэйтленд-Найлз - в "Вест Бромвиче".

В этом сезоне Уиллок сыграл за "Арсенал" 17 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. В активе Мэйтленд-Найлза 1 ассист в 21 игре.

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