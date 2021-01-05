"Арсенал" отдал в аренду защитника, купленного за 30 миллионов евро

Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил об уходе в аренду центрального защитника Вильяма Салиба.

Остаток нынешнего сезона француз проведёт в "Ницце". "Канониры" отправили 19-летнего футболиста в клуб Лиги 1, чтобы тот мог стабильно играть.

Напомним, что летом 2019 года "Арсенал" купил Салиба у "Сент-Этьена" за 30 миллионов евро.

В английской команде игрок пока провёл только полсезона, не выйдя на поле ни разу.

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