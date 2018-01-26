"Арсенал" отказал "Челси" в аренде Жиру



"Челси" проявлял интерес к французскому нападающему "Арсенала" Оливье Жиру, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, "аристократы" хотели арендовать футболиста в январе, но получили отказ. Наставник "канониров" Арсен Венгер продолжает рассчитывать игрока.

Ранее к Жиру проявляла интерес дортмундская "Боруссия".

В этом сезоне 31-летний Жиру провел за "Арсенал" 25 матчей и забил 7 голов.

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