"Арсенал" отказал "Депортиво" в трансфере Лукаса Переса за 12 миллионов евро

"Депортиво" вновь не сумел договориться о покупке нападающего "Арсенала" Лукаса Переса, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, галисийский клуб предлагал за футболиста 12 миллионов евро, но получил отказ. "Канониры" намерены получить за игрока не менее 13,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Депортиво" готов предложить 27-летнему Пересу десятилетний контракт, а также должность в клубе по завершении карьеры.

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