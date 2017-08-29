"Арсенал" отказал "Манчестер Сити" в трансфере Санчеса за 56 миллионов евро

Теги манчестер ситиарсенал лондоналексис санчес

"Арсенал" отказал "Манчестер Сити" в трансфере Санчеса за 56 миллионов евро

"Манчестер Сити" вновь не сумел приобрести чилийского нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "горожане" предлагали за футболиста 56 миллионов ерво, но получили отказ.

Ранее сообщалось, что кроме денег "канониры" хотят получить форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Не пропустите: "Манчестер Сити" не намерен менять Агуэро на Санчеса. | http://soccernews.ru

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