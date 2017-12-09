"Арсенал" отказал "Ювентусу" в трансфере Мустафи

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"Арсенал" отказал "Ювентусу" в трансфере Мустафи

Туринский "Ювентус" проявлял интерес к защитнику "Арсенала" Шкодрану Мустафи, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб сделал запрос о возможном трансфере немецкого центрбека, однако "канониры" ответили категорическим отказом.

В этом сезоне 25-летний Мустафи сыграл за "Арсенал" 10 матчей и забил 1 гол.    
  
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