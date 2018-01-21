"Арсенал" отказал "Зениту" в трансфере Беляева

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"Арсенал" отказал "Зениту" в трансфере Беляева

"Зенит" не сумел договориться по трансферу защитника тульского "Арсенала" Максима Беляева, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, "канониры" отклонили предложение петербургского клуба в размере 800 тысяч евро, посчитав его заниженным. Возможно, питерцы сделают новое предложение.

Ранее сообщалось, что 26-летним Беляевым также интересуется "Спартак".

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