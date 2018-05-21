"Арсенал" отказался от приглашения Артеты в пользу другого испанца

Лондонский "Арсенал" отказался от приглашения Микеля Артеты на пост главного тренера, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство "канониров" решило сделать ставку на более опытного специалиста.

По информации BBC, боссы "Арсенала" остановили свой выбор на Унаи Эмери, который недавно покинул ПСЖ. Ожидается, что о назначении 46-летнего испанца будет объявлено на следующей неделе.

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