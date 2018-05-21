"Арсенал" отказался от приглашения Артеты в пользу другого испанца
Лондонский "Арсенал" отказался от приглашения Микеля Артеты на пост главного тренера, сообщает Marca.
По сведениям издания, руководство "канониров" решило сделать ставку на более опытного специалиста.
По информации BBC, боссы "Арсенала" остановили свой выбор на Унаи Эмери, который недавно покинул ПСЖ. Ожидается, что о назначении 46-летнего испанца будет объявлено на следующей неделе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31