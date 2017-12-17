"Арсенал" отказался от приобретения хавбека сборной Франции

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"Арсенал" отказался от приобретения хавбека сборной ФранцииЛондонский "Арсенал" отказался от приобретения полузащитника испанской "Севильи" Стивена Н'Зонзи, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "канониры" отказались платить за 29-летнего хавбека 40 миллионов евро, которые с продажи своего игрока хотели получить "красно-белые".

Другим заинтересованным клубом во французе остается туринский "Ювентус".

Напомним, вчера "Арсенал" обыграл "Ньюкасл". | soccernews.ru

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