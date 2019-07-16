"Арсенал" отказался от трансфера Беннасера

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"Арсенал" отказался от трансфера Беннасера

Полузащитник "Эмполи" Исмаэль Беннасер продолжит карьеру в "Милане", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "Арсенал", имеющий приоритетное право выкупа 21-летнего алжирца, не заинтересован в услугах игрока.

Ситуацией воспользовались "россонери", которые предложили за перспективного хавбека 16 миллионов евро.

Ранее на Беннасера также претендовал московский "Спартак", но никакой конкретики в этом вопросе не последовало.

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