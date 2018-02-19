"Арсенал" отказался от услуг Анчелотти по неожиданной причине

Лондонский "Арсенал" отказался от услуг 58-летнего специалиста Карло Анчелотти в качестве возможного кандидата на смену своему главному тренеру Арсену Венгеру.

Как информирует Mirror, будущее нынешнего наставника "канониров" в его клубе все еще остается туманным. Однако совершенно точно его в команде не заменит итальянец, вариант с которым был отброшен руководством "Арсенала" ввиду его немолодого возраста.

Напомним, Анчелотти сделал выбор между ПСЖ и АПЛ. | soccernews.ru