"Арсенал" отказался от услуг Анчелотти по неожиданной причине

Теги арсенал лондонкарло анчелоттиарсен венгер

"Арсенал" отказался от услуг Анчелотти по неожиданной причинеЛондонский "Арсенал" отказался от услуг 58-летнего специалиста Карло Анчелотти в качестве возможного кандидата на смену своему главному тренеру Арсену Венгеру.

Как информирует Mirror, будущее нынешнего наставника "канониров" в его клубе все еще остается туманным. Однако совершенно точно его в команде не заменит итальянец, вариант с которым был отброшен руководством "Арсенала" ввиду его немолодого возраста.

Напомним, Анчелотти сделал выбор между ПСЖ и АПЛ. | soccernews.ru

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