"Арсенал" отказался от варианта с Глушаковым
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев заявил, что клуб не будет приобретать полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова.
"Список возможных трансферов на лето уже видел. Смотрится он пока не очень. Хотим подписать футболиста с российским паспортом, а с этим сейчас очень тяжело. Дениса Глушакова в этом списке нет. Мы не готовы его подписать. Даже не рассматриваем", - приводят слова Аджоева российские СМИ.
В минувшем сезоне 32-летний Глушаков провел за "Спартак" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Напомним, что у Глушакова есть проблемы в отношениях с болельщиками "Спартака", которые начались в прошлом году. Часть фанатов "красно-белых" считает игрока виновным в увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера команды.
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|30
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|ЦСКА Москва
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|6
|Арсенал Тула
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|30
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