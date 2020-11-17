"Арсенал" отказался подписывать контракт с сыном легенды клуба

Голландский полузащитник Митчел Бергкамп, сын легенды "Арсенала" Денниса Бергкампа, не перейдет в лондонский клуб, сообщает Goal.

По сведениям издания, футболист находился на просмотре в "Арсенале" на протяжении недели, но не сумел впечатлить тренерский штаб. В связи с этим руководство клуба приняло решение отказаться от услуг хавбека.

22-летний Бергкамп-младший является воспитанником "Алмере Сити", в составе которого он числился с 2011 по 2020 годы. Сейчас он является свободным агентом.

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