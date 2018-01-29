"Арсенал" откажется от приобретения Эванса

Теги арсенал лондонвест бромвич альбионджонни эвансборуссия дортмундпьер-эмерик обамеянг

"Арсенал" откажется от приобретения ЭвансаЛондонский "Арсенал" откажется от приобретения защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса, информирует The Telegraph.

По сведениям издания, подписание "канонирами" форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга в текущее трансферное окно полностью исключает возможность переезда 30-летнего бека "дроздов" на "Эмирейтс" в этом месяце.

Напомним, "Арсенал" установит новый клубный трансферный рекорд. | soccernews.ru

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