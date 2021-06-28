"Арсенал" отклонил 35-миллионное предложение по своему воспитаннику

Теги арсенал лондонастон виллаэмил смит-роутрансферы

"Арсенал" отклонил 35-миллионное предложение по своему воспитаннику

Фото инстаграм Эмила Смит-Роу

"Астон Вилла" пытается купить у лондонского "Арсенала" полузащитника Эмила Смит-Роу, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, бирмингемский клуб уже сделал два предложения о трансфере 20-летнего футболиста.

Оба оффера в размере 30 и 35 миллионов евро по своему воспитаннику "канониры" отклонили.

Смит-Роу дебютировал за основную команду "Арсенала" в июле 2018 года, с тех пор он сыграл 45 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: "Арсенал" контактировал с "Манчестер Сити" касательно Стерлинга и Махреза. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ибрагимович показал трейлер фильма о самом себе (видео)

Ибрагимович показал трейлер фильма о самом себе (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов