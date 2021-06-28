"Арсенал" отклонил 35-миллионное предложение по своему воспитаннику

Фото инстаграм Эмила Смит-Роу

"Астон Вилла" пытается купить у лондонского "Арсенала" полузащитника Эмила Смит-Роу, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, бирмингемский клуб уже сделал два предложения о трансфере 20-летнего футболиста.

Оба оффера в размере 30 и 35 миллионов евро по своему воспитаннику "канониры" отклонили.

Смит-Роу дебютировал за основную команду "Арсенала" в июле 2018 года, с тех пор он сыграл 45 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

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