"Арсенал" отклонил два предложения "Ромы" по Мхитаряну
"Рома" пока не может договориться с "Арсеналом" о выкупе прав на полузащитника Генриха Мхитаряна.
По информации Daily Express, "волки" уже сделали два предложения о выкупе звёздного армянина, но оба раза получили отказ.
Сколько римский клуб был готов заплатить за 31-летнего хавбека, не сообщается. Известно, что "канониры" оценивают своего игрока в 25 миллионов евро.
В текущем сезоне Мхитарян сыграл за "Рому" 17 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
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|Манчестер Юнайтед
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