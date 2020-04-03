"Арсенал" отклонил два предложения "Ромы" по Мхитаряну

"Рома" пока не может договориться с "Арсеналом" о выкупе прав на полузащитника Генриха Мхитаряна.

По информации Daily Express, "волки" уже сделали два предложения о выкупе звёздного армянина, но оба раза получили отказ.

Сколько римский клуб был готов заплатить за 31-летнего хавбека, не сообщается. Известно, что "канониры" оценивают своего игрока в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Мхитарян сыграл за "Рому" 17 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

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