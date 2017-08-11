"Арсенал" отклонил предложение "Челси" по Окслейд-Чемберлену

Лондонский "Челси" сделал предложение по вингеру "Арсенала" Алексу Окслейд-Чемберлену, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "синие" готовы были заплатить за 23-летнего футболиста 28 миллионов евро, однако "канониры" ответили отказом.

Напомним, что летом 2018 года истекает контракт Окслейд-Чемберлена с "Арсеналом" и он может стать свободным агентом.

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