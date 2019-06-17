"Арсенал" отклонил предложение "Милана" по своему хавбеку

Теги арсенал лондонмиланлукас торрейратрансферы

"Арсенал" отклонил предложение "Милана" по своему хавбеку

"Милан" предпринял попытку купить полузащитника "Арсенала" Лукаса Торрейру, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "россонери" сделали предложение "канонирам" по трансферу уругвайского хавбека, но те ответили отказом.

На подписании 23-летнего футболиста настаивает будущий главный тренер "Милана" Марко Джампаоло.

Прошлым летом "Арсенал" купил Торрейру у "Сампдории" за 30 миллионов евро. 

В активе игрока 50 матчей, 2 гола и 5 ассистов. Недавно он признался, что недоволен жизнью в Англии.

Не пропустите: "Арсенал" не будет покупать Карраско. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, где сборная России сыграет с Шотландией

Стало известно, где сборная России сыграет с Шотландией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов