"Арсенал" отклонил предложение "Милана" по своему хавбеку
"Милан" предпринял попытку купить полузащитника "Арсенала" Лукаса Торрейру, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, "россонери" сделали предложение "канонирам" по трансферу уругвайского хавбека, но те ответили отказом.
На подписании 23-летнего футболиста настаивает будущий главный тренер "Милана" Марко Джампаоло.
Прошлым летом "Арсенал" купил Торрейру у "Сампдории" за 30 миллионов евро.
В активе игрока 50 матчей, 2 гола и 5 ассистов. Недавно он признался, что недоволен жизнью в Англии.
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