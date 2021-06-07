"Арсенал" отклонил предложение "Ромы" по Джаке

Фото твиттер "Арсенала"

"Рома" ведёт переговоры с "Арсеналом" о трансфере полузащитника Гранита Джаки, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, "волки" предложили за швейцарца 14 миллионов евро + бонусы до 3 миллионов, но получили отказ.

"Канониры" хотят выручить от продажи своего игрока сумму от 23 до 25 миллионов.

28-летний Джака в минувшем сезоне забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 45 матчах.

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