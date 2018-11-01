"Арсенал" отпустит Кононова в "Спартак" за 1 миллион евро

Руководство тульского "Арсенала" отпустит главного тренера Олега Кононова в "Спартак" за сумму в пределах 1 миллион евро.

На данный момент московский клуб еще не уверен в приглашении Кононова.

Ранее сообщалось, что Олег Кононов - основной претендент на пост главного тренера "Спартака", который освободился после увольнения Карреры.

Не пропустите: Волшебник в голубом вертолете: как тайский миллиардер сделал из аутсайдера Чемпионшипа чемпиона Премьер-лиги | http://soccernews.ru