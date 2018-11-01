"Арсенал" отпустит Кононова в "Спартак" за 1 миллион евро

Теги олег кононовспартак москваарсенал тула

"Арсенал" отпустит Кононова в "Спартак" за 1 миллион евро

Руководство тульского "Арсенала" отпустит главного тренера Олега Кононова в "Спартак" за сумму в пределах 1 миллион евро.

На данный момент московский клуб еще не уверен в приглашении Кононова.

Ранее сообщалось, что Олег Кононов - основной претендент на пост главного тренера "Спартака", который освободился после увольнения Карреры.

Не пропустите: Волшебник в голубом вертолете: как тайский миллиардер сделал из аутсайдера Чемпионшипа чемпиона Премьер-лиги | http://soccernews.ru 

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 1 ноября

Главные новости дня: 1 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Краснодар 12 22
3 Локомотив Москва 12 21
4 Ростов 12 21
5 Рубин 12 19
6 ЦСКА Москва 12 19
7 Спартак Москва 12 19
8 Оренбург 12 16
9 Ахмат 12 16
10 Арсенал Тула 12 14
11 Динамо Москва 12 14
12 Урал 12 13
13 Крылья Советов 12 11
14 Уфа 12 11
15 Анжи 12 10
16 Енисей Красноярск 12 6
Полная таблица

топ-5 тегов