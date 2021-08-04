"Арсенал" отреагировал на слухи о возможной отставке Парфенова

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"Арсенал" отреагировал на слухи о возможной отставке Парфенова Фото: твиттер "Арсенала"

В "Арсенале" отреагировали на слухи о возможной отставке Дмитрия Прафенова с поста тренера.

"Накануне в ряде СМИ появилась информация об отставке главного тренера "Арсенала" Дмитрия Парфёнова. Эта информация не соответствует действительности. Команда в штатном режиме готовится к игре 3-го тура РПЛ против "Крыльев Советов".

Уважаемые болельщики, обращаем ваше внимание, что достоверная информация о нашем клубе публикуется на официальном сайте ПФК "Арсенал" - говорится в заявлении клуба.

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