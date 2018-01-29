"Арсенал" озвучил "Челси" стоимость Жиру

"Челси" не оставляет попыток купить нападающего "Арсенала" Оливье Жиру, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "канониры" готовы расстаться с 31-летним французом за 40 миллионов евро.

Однако такая стоимость футболиста может отпугнуть "Челси", который также рассматривает вариант с приобретением форварда "Ромы" Эдина Джеко.

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